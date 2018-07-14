Екатеринбург, 14 июля, 2018, 16:59 — ИА Регнум. Русская православная церковь начинает выстраивать системный диалог с Эфиопской церковью. Такое решение было принято 14 июля на заседании Священного синода РПЦ в Екатеринбурге.

A. Davey Кафедральный собор Святой Троицы в Аддис-Абебе

«Церковь эта хотя и находится на другом континенте, но по вере своей очень близка к православию. Относится к восточным дохалкидонским церквям. Недавно глава этой церкви посещал предел Русской церкви, встречался со святейшим патриархом Кириллом. Было принято решение о взаимодействии. Вот. теперь оно закреплено решением Священного синода», — заявил журналистам на брифинге пресс-секретарь патриарха Александр Волков.

«Это важное решение, потому что оно свидетельствует о необходимости диалога христиан, о необходимости диалога христиан восточной традиции. Мы видим как сейчас, особенно в Европе, разрушаются христианские ценности, попирается всё то многое. что является стержневым для нашей христианской европейской цивилизации. И в этом смысле, конечно же, любой диалог с теми христианами, которые сохраняют эту традицию, важен и необходим», — отметил спикер.

Теперь будет назначена комиссия по взаимодействию двух церквей, отметил спикер. Темы образования, коммуникаций, диалога с обществом и многое другое будут иметь общую повестку, общее обсуждение с «нашими далёкими, но близкими эфиопскими братьями».