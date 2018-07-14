Токио, 14 июля, 2018, 13:54 — ИА Регнум. Из-за сильнейшей жары в Японии госпитализация потребовалась более тысячи человек. Об этом сегодня, 14 июля, сообщает агентство Kyodo.

(сс) MAKY OREL Веер

По данным агентства с диагнозом тепловой удар были госпитализированы 1042 человека.

Напомним, что Япония ещё не оправилась от последствий сильнейшего наводнения, вызванного тайфуном «Прапирун». На данный момент известно, что в результате последствий наводнения погибли более 200 человек.

После прохождения тайфуна на большей части Японии установилась жаркая и влажная погода.

Напомним, в 2017 году из-за жары в Японии погибли более 40 человек, несколько тысяч были госпитализированы.