Пекин, 22 марта, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Военнослужащие украинской армии на фоне проблем на линии боевого соприкосновения начали всё чаще сдаваться в плен. Об этом 22 марта написал обозреватель китайского издания Asia Times Стивен Брайен.

Иван Шилов ИА Регнум

«Уже есть примеры того, как подразделения отказываются выполнять приказы командования, и даже один взвод сдался при условии, что украинские солдаты не будут участвовать ни в каком обмене с Украиной», — рассказал обозреватель.

По его словам, украинские бойцы понимают, что в этом случае их либо посадят в тюрьму, либо вновь отправят в зону боевых действий.

Украина быстро приближается к точке, в которой украинской армии или жителям страны, или же им вместе, придётся принять решение на тему того, отвечает ли продолжение конфликта их интересам, резюмировал автор.

Он добавил, что лидеры Европы понимают, к какому итогу движется ситуация на Украине, однако, по его мнению, не желают быть честными ни с европейцами, ни с самими собой, а потому в два раза сильнее поддерживают уже проигранный конфликт.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что армия России контролирует высоты и центр села Работино в Запорожской области, а ВСУ укрылись на кладбище в низине и предпринимают попытки «мясных штурмов». По его данным, российские военные каждый день берут в плен бойцов ВСУ, многие из которых сдаются добровольно.

Военнопленный, командир мотопехотного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады украинской армии Андрей Шкарбан 28 февраля рассказал, что ВСУ попытались ликвидировать кассетными боеприпасами своих сдающихся в плен сослуживцев. Он уточнил, что не жалеет, что решил сдаться, так как российские военные сохранили жизнь всем сложившим оружие.