Кишинёв, 14 июля, 2018, 12:20 — ИА Регнум. «Дмитрий Николаевич Козак — достойный профессионал и партнер для диалога, отлично знающий специфику Республики Молдова», — заявил президент Молдавии Игорь Додон, комментируя назначение Козака спецпредставителем президента России по торгово-экономическим отношениям с Молдавией, передает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Дмитрий Козак

Додон добавил, что в ближайшее время рассчитывает встретиться с Козаком и «запустить диалог по всем накопившимся вопросам двусторонней и региональной повестки».

Экс-президент Молдавии, лидер коммунистов Владимир Воронин, в 2003 году сорвавший под давлением Запада подписание «Меморандума Козака» по молдавско-приднестровскому урегулированию, о назначении высказался сдержанно. «Думаю, назначение господина Козака доказывает, что Российская Федерация заинтересована в нормализации двусторонних отношений с Республикой Молдова», — приводит его слова кишиневское издание Deschide.

Правительство и парламент Молдавии комментировать назначение не стали. Депутат от правящей коалиции, бывший вице-премьер по «реинтеграции» Евгений Карпов вместе с тем заявил, что назначение Козака — «очередной вызывающий жест со стороны Российской Федерации». «Это очередное своевольное действие в отношении РМ, так как назначение представителя, отвечающего за отношения с другим государством должно координироваться с принимающей стороной», — сказал он.

Карпов не исключает, что это подготовка почвы к возможной победе социалистов на парламентских выборах. Он также напомнил о том, как «они вместе с президентом Ворониным разработали меморандум, который, к огромному нашему счастью, не был подписан». «Возможно, после выборов [в Молдове] Россия будет продвигать принципы из провалившегося меморандума от 2003 года: федерализация, участие Гагаузии, как субъекта так называемой будущей федерации, сохранение присутствия российских войск на территории Республики Молдова сроком на 10 лет или, в общем, на неопределенный период», — считает Карпов. Он предложил молдавским властям «потребовать пояснений» от российской стороны.

Пресс-секретарь Демпартии Молдавии Виталий Гамурарь в то же время уверен, что «такие назначения — прерогатива российских властей и российского президента». «Думаю, основная реакция будет со стороны молдавского президента. Мы только надеемся на доброе сотрудничество в дальнейшем», — заявил он молдавскому изданию NewsMaker.

В молдавской оппозиции тоже связывают назначение Козака с якобы имеющимися планами Москвы вернуться к идее федерализации Молдавии. Вице-председатель партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Александр Слусарь считает, что таким образом Кремль, в первую очередь, демонстрирует Кишиневу свою позицию по вопросу приднестровского урегулирования и дальнейшего будущего Молдовы. «Господин Козак у нас ассоциируется с его планом [2003 года] в пяти минутах от подписания. «Мы знаем, что [Козак] всегда выступал за федерализацию Молдовы. Это означает, что позиция России остается точно такой же. Они видят Молдову федеративной, если не конфедеративной», — сказал NM вице-председатель партии «Платформа достоинство и правда» (DA) Александр Слусарь.

А зампредседателя оппозиционной партии «Действие и солидарность» Михай Попшой не исключает, что миссия Козака «будет заключаться в реализации того, что не вышло у Нарышкина в 2010-м — создании коалиции Демпартии и Партии социалистов» после будущих парламентских выборов.

ИА REGNUM напоминает, что Сергей Нарышкин в Молдавии более всего известен своей провалившейся миссией по созданию после состоявшихся 28 ноября 2010 года парламентских выборов «левоцентристской коалиции» в составе Партии коммунистов Владимира Воронина и Демпартии, которую тогда возглавлял Мариан Лупу. 5 декабря 2010 года Нарышкин прибыл в Кишинев, где на площадке посольства РФ в Молдавии при его посредничестве были организованы переговоры между Ворониным и Лупу. В то же время, представители ЕС в целом и отдельных его стран, в частности, посетившие Молдавию в тот же период, призывали к воссозданию Альянса за евроинтеграцию.

По итогам переговоров 30 декабря лидеры Либерально-демократической, Демократической и Либеральной партий Молдавии подписали соглашение о воссоздании Альянса за европейскую интеграцию. Впоследствии, 24 января в эфире «PRO TV-Кишинев» лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что инициатива создания в Молдавии коалиции между Партией коммунистов и Демократической партией принадлежала именно главе администрации президента России Сергею Нарышкину.

Что касается Козака, то в Молдавии его имя связано с планом 2003 года по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Документ предусматривал создание федеративного государства Молдавии и Приднестровья. В ноябре 2013 года тогдашний президент Молдавии Воронин под давлением Запада в последний момент сорвал подписание созданного по его же просьбе и уже парафированного им «Меморандума Козака».

В ходе предвыборной президентской кампании 2016 года нынешний президент Молдавии Игорь Додон заявлял, что федерализация является единственным решением молдавско-приднестровского конфликта. Однако после избрания президентом он плавно сменил риторику — на еще более невнятный «особый статус» для Приднестровья в русле официальной позиции Кишинева на протяжении последних лет. Додон уверен, что ему удастся договориться на этот счет с Москвой, где его считают «надежным партнером».