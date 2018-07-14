Москва, 14 июля, 2018, 12:25 — ИА Регнум. Ведущие танцоры екатеринбургского театра оперы и балета примут участие в шоу «Большой балет» на телеканале«Россия — Культура», сообщили 14 июля в пресс-службе театра.

(сс) Vladislav83 Балет

Мики Нисигути и Алексей Селивёрстов исполняют ведущие партии в классических и неоклассических постановках театра в Екатеринбурге.

Мики Нисигути 25 лет, она обучалась в Японии, затем в петербургской Академии Русского балета им. Вагановой, в труппе екатеринбургского театра работает с 2013 года.

23-летний Алексей Селивёрстов окончил хореографический колледж в Перми и отработал в екатеринбургском театре три сезона.

Специально для телешоу артисты приготовили несколько вариаций из классической программы, па-де-де и неоклассический репертуар. Номера дуэту ставили хореографы екатеринбургского театра Антон Пимонов и Игорь Булыцын.

Программа будет сниматься с 20 июля по 2 августа. Зрители увидят шоу уже в новом телесезоне.

Напомним, что телешоу «Большой балет» называют балетным аналогом шоу «Голос». Задача телепроекта — открывать новые имена в балетном мире. Зрители уже увидели два сезона шоу, сейчас к выпуску готовится третий сезон.