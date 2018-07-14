Вашингтон, 14 июля, 2018, 10:38 — ИА Регнум. В США, в Индиан-уэлсе, штат Калифорния, на 86-м году жизни скончался актер Роджер Перри, сообщает 14 июля американское издание Daily Mail

Цитата из т/с «Star Trek». 1966 – 1969. США Роджер Перри в роли капитана Джона Кристофера

Известие о смерти актера подтвердила его дочь, Дана Перри Макнерни. Актер ушел из жизни после продолжительной борьбы со смертельной болезнью. У актера остались жена, дети Крис и Дана и внук Паркер Макнерни.

Более всего Перрии запомнился зрителям по сериалу «Star Trek», в котором он сыграл роль капитана Джона Кристофера. Также он снимался в сериалах «Авторазбор» и «Семейка монстров».

Напомним, что актер Роджер Перри родился 7 мая 1933 года в Дэвенпорте, штат Айова, и дебютировал на экране в 1959 году. Он снимался во множестве фильмов, сериалов, а также плодотворно работал в театре.

Роджер Перри был известен также и как композитор и автор песен, одну из которых исполняла Барбара Стейзанд.