Нижний Новгород, 14 июля, 2018, 10:15 — ИА Регнум. С 20 по 26 июля в Нижнем Новгороде пройдет Фестиваль актуального российского кино «Горький fest». Первый фестиваль был организован администрацией города в прошлом году. Его президентом стал известный актер театра и кино, режиссер, заслуженный артист России Михаил Пореченков. Обладателем прошлогоднего гран-при стал фильм «Турецкое седло» режиссера Юсупа Разыкова.

Илья Репин. Портрет Максима Горького. 1899

В конкурсную программу этого лета вошли художественные картины"Война Анны» Алексея Федорченко, «Календарь» Игоря Поплаухина, «Мира» Дениса Шабаева, «Новая Москва» Тамары Дондурей, «Подбросы» Ивана Твердовского, «Слоны могут играть в футбол» Михаила Сегала и другие.

В рамках фестиваля будут показаны короткометражные и документальные работы, а также экспериментальное видео и веб-сериалы — все ленты на злободневные современные проблемы.

Памяти Станислава Говорухина будет посвящена внеконкурсная программа — поклонники его таланта могут еще раз посмотреть полюбившиеся картины «Благославите женщину», «Вертикаль», «Десять негритят», «Место встречи изменить нельзя».

В честь 150-летия Максима Горького объявлен конкурс на создание мини-фильма по его поэтическим произведениям.