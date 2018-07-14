Лондон, 14 июля, 2018, 07:33 — ИА Регнум. Визит президента США Дональда Трампа с супругой Меланией в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где чету приняла королева Великобритании Елизавета II, продлился почти на полчаса дольше отведенных в расписании 30 минут, передаёт «Пятый канал».

Цитата из м/ф «Карлсон вернулся». реж Борис Степанцев. 1970. СССР А мы тут плюшками балуемся

Отмечается, что 92-летняя монаршая особа уделила американскому лидеру 57 минут вместо отведенного в расписании получаса.

Ранее ряд американских СМИ сообщил, что королеве Великобритании пришлось ждать начала встречи с Дональдом Трампом, однако в Букингемском дворце эту информацию не подтвердили.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля также состоялся визит Трампа к британскому премьер-министру Терезе Мэй.

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