Вашингтон, 14 июля, 2018, 07:30 — ИА Регнум. Российская сверхзвуковая ракета «Кинжал» проходит серию испытаний и поступит на вооружение Российской армии к 2020 году. Об этом накануне, 13 июля, сообщает CNBC со ссылкой на источники, знакомые с докладами разведки США.

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Утверждается, что новейшие российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» уже прошли 12 испытаний на истребителях МиГ-31. Сейчас идёт активная работа по адаптации ракеты под бомбардировщик.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что гиперзвуковая ракета «Кинжал» будет адаптирована для использования на стратегических ракетоносцах Ту-22МЗ.

Напомним, ранее CNBC сообщал, что новейший российский гиперзвуковой комплекс «Авангард» будет приведен в боевую готовность к 2020 году.