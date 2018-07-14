Москва, 14 июля, 2018, 04:17 — ИА Регнум. США не сделали выводов после вторжения в Ирак и Ливию, и собираются проделать то же самое в Сирии, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в передаче PoliticKing на RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Орел США. Ирак. Сирия. Ливия

Лавров заявил, что США пытаются убедить мировое сообщество решать кризис с мигрантами, начавшийся после войны в Сирии.

«По мнению ряда аналитиков, Соединённые Штаты заинтересованы в поддержании хаоса на Ближнем Востоке, чтобы можно было ловить рыбу в мутной воде», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров предположил, что возобновление контактов между Россией и США после встречи президентов двух стран в Хельсинки будет успешным итогом переговоров.