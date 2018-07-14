Москва, 14 июля, 2018, 03:20 — ИА Регнум. Появление новых обвинений в адрес России накануне встречи президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа назвал «удивительными» и «невероятными» совпадениями член Совфеда РФ Алексей Пушков в своем Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Пушков

«Какое удивительное, почти невероятное совпадение — появление новых обвинений как раз в канун встречи Трампа и Путина, которой так не хотели мощные силы в США. Все кристально ясно и прозрачно, как слеза: своих целей никто даже не скрывает», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД России заявил, что новые обвинения США в адрес России по делу о «вмешательстве» в американские выборы — это попытка испортить отношения двух стран перед встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.