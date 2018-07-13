Нижний Тагил, Свердловская область, 13 июля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. В свердловском Нижнем Тагиле ищут место для размещения парковых скульптур советского периода. Среди них есть бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Дмитрий Налбандян. В.И. Ленин и И.В. Сталин за разработкой плана ГОЭЛРО

Всего экспозиция включает семь скульптур. Среди них, в том числе, статуи маленького Володи Ульянова, горняка и пионеров. Все они остались со времён СССР. Профессиональные скульпторы их отреставрировали. А вот с подбором места для размещения возникли проблемы.

Среди возможных мест — Пионерский сквер и музеи. Но чиновники опасаются принимать решение самостоятельно, так как боятся негативной реакции части общественности. Поэтому вопрос вынесен на обсуждение горожан. Чиновники ждут от людей конкретных предложений.

Отметим, бюсты и памятники Ленину и Сталину за последние годы появились в нескольких городах России. На Урале одним из таких мест стала Югра. Правда, затем бюст Сталина там был убран.