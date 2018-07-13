Исламабад, 13 июля, 2018, 22:23 — ИА Регнум. В результате взрыва в провинции Белуджистан на юго-западе Пакистана, по последним данным, погибли 128 человек, ещё не менее 150 человек получили ранения. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

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Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщило связанное с боевиками агентством Aamaq.

Как передавало ИА REGNUM, 13 июля в городе Мастунг в Пакистане террорист-смертник атаковал предвыборный митинг кандидата от Национальной партии Авами Сираджа Раизани. В результате взрыва политик погиб.