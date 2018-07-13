Каир, 13 июля, 2018, 22:11 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Египта озвучило окончательное число пострадавших в результате аварии поезда в Гизе, 13 июля передает агентство Reuters.

Cléderson Perez

Согласно официальному сообщению, в результате инцидента у станции Бадаршин пострадали 58 человек. Большинство из них получили легкие ранения. Погибших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июля вблизи станции Бадаршин в египетской Гизе сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда.

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