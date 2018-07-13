Вашингтон, 13 июля, 2018, 21:58 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп осведомлён о новых обвинениях, выдвинутых по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы. Об этом сообщил заместитель министра юстиции США Род Розенстайн, передаёт агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По его словам, главе Белого дома уже было доложено об этом ранее на текущей неделе.

Напомним, 13 июля министерство юстиции США сообщило о предъявлении обвинений 12 сотрудникам Главного разведывательного управления Генштаба Вооружённых сил России, которые, по мнению американской стороны, имели отношение к кибератакам во время президентских выборов в Соединённых Штатах в 2016 году.