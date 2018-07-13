Йошкар-Ола, 13 июля, 2018, 21:35 — ИА Регнум. В Йошкар-Оле с 1 августа 2018 года тариф на проезд в троллейбусном транспорте вырастет с 18 до 22 рублей, то есть сразу на 22%. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Марий Эл.

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Необходимость увеличения платы за проезд в администрации объясняют инициативой муниципального предприятия «Троллейбусный транспорт», которое уже который год власти региона пытаются вывести из предбанкротного состояния. В МП отмечают, что рост тарифа неизбежен в связи с увеличением себестоимости поездки.

«Последнее увеличение тарифа на троллейбусный транспорт произошло с 1 января 2017 года, он тогда увеличился на 2 рубля и составил 18 рублей. За это время дважды повысилась электрическая энергия, которая в структуре себестоимости составляет 30%», — подчеркнули в администрации.

При этом в муниципалитете уточнили, что с 1 августа вводится автоматизированная система оплаты проезда — транспортная карта, и фактическая оплата за проезд в случае ее использования составит 18 рублей — 900 рулей на 50 поездок.

Что касается ситуации на троллейбусном предприятии, по заверению администрации оно выходит из предбанкротного состояния.

«На предприятии реализуется комплекс мер, направленных на финансовое оздоровление: так за 2017−2018 гг. снижены издержки на 100 млн рублей, сокращена излишняя численность персонала, свыше 100 человек, а также реализован ряд других мероприятий», — объяснили в мэрии.

В администрации Йошкар-Олы сослались также на опыт других регионов: с 1 июля 2018 года увеличилась стоимость поездки в Чебоксарах и Саранске, в Оренбурге проезд подорожал на 7 рублей, с 1 августа 2018 года произойдет повышение цены в Саратове.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, о росте тарифа на проезд в троллейбусах Йошкар-Олы стало известно еще в июне, однако глава транспортного предприятия Александр Ляпунов анонсировал, что цена увеличится лишь на два рубля — до 20 рублей за поездку.

И структура себестоимости, озвученная Ляпуновым, несколько отличается от варианта мэрии. По его словам, около 55% — доля заработной платы водителей и персонала троллейбусного парка, 45% — это расходы, в том числе около 26% составляют расходы на электроэнергию.

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Отметим, что предприятие стабильно имеет задолженность по оплате потребленной электроэнергии: на 15 июня долг троллейбусного парка перед энергоснабжающей организацией составлял 50 млн рублей, «но деньги выплачиваются в плановом порядке».

Кроме того, вслед за троллейбусным парком о возможном росте тарифов заявили и частные перевозчики, которые требуют увеличение стоимости проезда в маршрутных такси на 25% — с 20 до 25 рублей. Последний раз стоимость проезда в маршрутках Йошкар-Олы увеличивалась в январе 2017 года — с 18 до 20 рублей.

Начальник управления по работе с общественными организациями и населением Йошкар-Олы Денис Пахмутов тогда отметил, что городские власти обоснованно сомневаются в необходимости и правомерности такого резкого роста тарифа,