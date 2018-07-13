Самара, 13 июля, 2018, 21:01 — ИА Регнум. Совет Самарской губернской думы большинством голосов поддержал проект федерального закона об изменении пенсионного законодательства. Совет проходил в закрытом от прессы режиме, сообщил на своей странице в одной из соцсети депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

Матвеев отмечает, что против принятия законопроекта проголосовали главы трех оппозиционных фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

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«По сути сегодняшнее решение Совета Думы означает, что парламентские способы борьбы против повышения пенсионного возраста в Самарской области исчерпаны», — отмечает депутат.

Ранее законопроект одобрили парламентарии Чувашии, Марий Эл, Татарии, Нижегородской и Пензенской областей. В Татарии и Чувашии изменения пенсионного законодательства не сочли необходимым обсуждать в рамках пленароных заседаний. В Марий Эл и Нижегородской области перед обсуждением на сессии повышение пенсионного возраста обсудили профильные комитеты. Парламентарии Пензенской области одобрили законопроект только после внесения ряда изменений. Практически во всех указанных регионах проект не поддерживают представители оппозиционных партий в парламенте.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в предложениях федерального правительства РФ о совершенствовании пенсионной системы России предусмотрено поэтапное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет у мужчин и до 63 лет у женщин к 2034 году. Вместе с тем предусмотрен постепенный рост пенсий.

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