Каир, 13 июля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Число пострадавших в результате крушения поезда в египетской Гизе растет, 13 июля передает агентство Associated Press.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Египет

По сообщению медиков, в настоящий момент в больницы доставлены 55 раненых в результате инцидента в Гизе. Информации о погибших и состоянии пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 13 июля на станции Бадаршин в Гизе сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда. Первоначально сообщалось о 34 пострадавших.

Читайте также: В Египте сошел с рельсов пассажирский поезд