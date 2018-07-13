Москва, 13 июля, 2018, 18:21 — ИА Регнум. Впервые за многие и многие десятилетия президент США, отправляясь на встречу с лидером России, не пользуется межпартийным согласием у себя дома, считает первый зампред комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»). Об этом он заявил 13 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя рассказ президента Украины Петра Порошенко, поведавшего общественности о том, что он «подробного подготовил» президента США Дональда Трампа перед встречей с президентом РФ Владимиром Путиным.

Цитата из мф «Замок лгунов». Реж. Геннадий Сокольский. 1983. СССР Лжец

«Самый лживый, как всегда, президент Украины, — констатировал Затулин. — Он сказал, что встреча продолжалась 20 минут и он детально подготовил президента Трампа за эти 20 минут. А Трамп, видимо, слушал и записывал за Порошенко каждое слово!»

Также Затулин отметил, что впервые за многие и многие десятилетия президент США, отправляясь на встречу с лидером России, не пользуется межпартийным согласием у себя дома.

«Прежде, когда президент США ездил на встречу с лидером оппозиционного блока, он всегда испытывал подъём чувств у себя на родине и двухпартийную поддержку, — обратил внимание Затулин. — Сейчас же New York Magazine пишет, что это будет встреча сотрудника КГБ со своим агентом. Дальше уже некуда».

Напомним, что статья, о которой упомянул Затулин, представляет собой увлекательное фэнтези за авторством некоего Джонатана Чейта, который осчастливил американских читателей версией о том, будто завербовать Дональда Трампа могли еще советские спецслужбы (sic!).

Как пишет Чейт, в советское время агентура КГБ «широко забрасывала сети», рассчитывая изыскать средства для манипуляции влиятельными деятелями за границей, и одной из жертв советского коварства стал Дональд Трамп.

На голубом глазу Чейт сообщил, что русские коварно соблазняли известных западных деятелей, и конкретно Трампа они прибрали к рукам после того, как миллиардер посетил Москву в 1987 году.

В полном соответствии с лукавым стилем современной западной журналистики Чейт сразу же признаёт, что его версия о тайных отношениях между Трампом и Россией кажется безумием, от которого он, тем не менее, «не может полностью отмахнуться».