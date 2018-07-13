Ереван, 13 июля, 2018, 17:58 — ИА Регнум. Фракция Республиканской партии Армении, которая имеет большинство в Совете старейшин Еревана, не хочет выдвигать кандидата в мэры Еревана, заявил член фракции РПА Совета старейшин Енок Азарян.

Photolure Здание мэрии Еревана

«По моим сведениям, РПА не только не выдвинет кандидата в мэры, но также не собирается участвовать в досрочных выборах в Совет старейшин Еревана», — сказал Азарян изданию tert.am.

Из трех фракций Совета старейшин Еревана только фракция «Страна абрикосов» официально выдвинула кандидатуру лидера одноименной партии Заруи Постанджян на пост мэра.

Фракция блока «Елк», в которую входит также партия премьер-министра Никола Пашиняна, скорее всего, также не будет претендовать на пост мэра столицы Армении. Блок, согласно неофициальной информации, выступает за досрочные выборы Совета старейшин, а не мэра.

Комментируя ситуацию в Совете старейшин в Ереване премьер-министр Армении сказал, что если на внеочередных выборах новый мэр не будет избран, то состоятся внеочередные выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, мэр Еревана, представитель РПА Тарон Маркарян ушел в отставку 9 июля.

Мэр Еревана — избираемая должность, его выбирает парламент (Совет старейшин). Парламент, в свою очередь, избирается народным голосованием. На данный момент большинство в совете старейшин принадлежит бывшей правящей Республиканской партии Армении (46 мест). В совете заседают также блок «Елк» (в блоке состоит партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна) (14 мест), а также «Страна абрикосов» Заруи Постанджян (5 мест).

Внеочередные выборы мэра Еревана пройдут 16 июля. Согласно закону, если выдвинут один кандидат, последний избирается мэром, если голоса, поданные за него, превышают число поданных голосов «против» и превышают 40 процентов от общего числа членов совета. Если мэр выбран не будет, то правительство имеет право распустить Совет старейшин и назначить внеочередные выборы.

По информации армянской прессы, не исключается, что Совет старейшин будет распущен не сразу после провала избрания нового мэра, а так, чтобы выборы в орган местного самоуправления и внеочередные парламентские выборы состоялись в один день.

«Законодательство дает возможность для этого, не ограничивая правительство сроками роспуска Совета старейшин», — пишет газета «Жоговурд».