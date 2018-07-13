Воронеж, 13 июля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. Максим Увайдов покинул пост заместителя председателя правительства Воронежской области, 12 июля он был назначен на должность заместителя министра сельского хозяйства РФ. 13 июля в новом статусе он встретился с врио губернатора Александром Гусевым, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горячая пора

11 июля глава региона освободил Максима Увайдова от занимаемой должности в связи с переходом на новую работу. 12 июля председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение назначить Увайдова заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации.

На встрече 13 июля стороны договорились о том, что Воронежская область и Минсельхоз РФ будут развивать сотрудничество. В частности, Александр Гусев заявил о готовности региона участвовать в федеральных проектах, а Максим Увайдов выразил готовность оказывать поддержку сельскохозяйственной отрасли региона. Глава региона также наградил Максима Увайдова почетным знаком «За добросовестный труд и профессионализм» — за безупречную и эффективную службу и большой личный вклад в социально-экономическое развитие Воронежской области.

Добавим, что Максим Увайдов пришел в правительство Воронежской области именно из Минсельхоза, где руководил департаментом правового обеспечения, в 2009 году, после назначения губернатором Алексея Гордеева.