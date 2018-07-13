Москва, 13 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Деятельность президента РФ Владимира Путина одобряют почти две трети россиян, правительства РФ — немногим более трети, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

С начала месяца наблюдается положительная коррекция оценок деятельности главы государства. По среднему значению за период с 2 по 8 июля деятельность президента одобряют 63,4% респондентов, с 25 июня по 1 июля этот показатель составлял 62,5%. Деятельность председателя правительства Дмитрия Медведева одобряют 31,2% респондентов (неделей раньше — 29,5%), работу кабинета министров — 38% опрошенных (неделей раньше — 36,3%).

Рейтинги доверия политиков за неделю изменений не претерпели: на первом месте Владимир Путин — 37,6%, второе место занимает министр обороны Сергей Шойгу — 14,3%, третье — министр иностранных дел Сергей Лавров — 12,3%».

Электоральные рейтинги парламентских партий в период со 2 по 8 июля на незначительно изменялись как с положительной, так и с отрицательной динамикой.

Так, рейтинг «Единой России», составил 38,8%, увеличившись на 0,7%, по сравнению с предыдущими показателями, «Справедливой России» — 5,9% (на предыдущей неделе — 5,7%), КПРФ — 13.6% (на предыдущей неделе 14,5%) и ЛДПР — 10,3% (на предыдущей неделе 10,5%).

Опрос проводился в почти 80 регионах РФ среди 1600 респондентов старше 18 лет.