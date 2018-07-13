Брюссель, 13 июля, 2018, 16:49 — ИА Регнум. Мы видим Армению в Организации договора о коллективной безопасности и в этой системе безопасности. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Евроньюс.

euronews.com Никол Пашинян

«Армения является страной-партнером НАТО. Мы участвуем в двух миссиях НАТО — в Косове и в Афганистане. Это дает нам возможность участвовать в обеспечении международной безопасности. Но мы являемся членами Организации договора о коллективной безопасности, и мы видим в целом Армению в этой организации и в этой системе безопасности», — сказал Пашинян.

На вопрос о том собирается ли Армения оставаться верным союзником России или вы приближаетесь к НАТО, отдаляясь от России, глава правительства Армении ответил: «Мы останемся близким союзником России. Мы надеемся развивать наши отношения с Россией, но также с НАТО и западными странами, с ЕС и США. Мы не собираемся делать разворот в нашей внешней политике».

Говоря о нагорно-карабахском конфликте и о возможной помощи НАТО в его урегулировании, Пашинян сказал, что будет очень полезно, если НАТО направит Азербайджану сильный сигнал о том, что любая попытка разрешить нагорно-карабахский конфликт с применением силы встретит сильную реакцию со стороны международного сообщества.

«К сожалению, с первых дней моего пребывания на посту премьер-министра Армении я вижу, что Азербайджан увеличивает свою агрессивность по отношению к Армении. По-моему, теперь мы видим, что ситуация меняется, потому что эта агрессивная политика направлена не только против Армении, но и против демократии, ведь теперь Армения — действительно демократическая страна. И я думаю, руководство Азербайджана опасается, что его собственный народ, вдохновившись армянскими процессами, начнёт в Азербайджане демократические изменения», — сказал премьер Армении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Армении присутствовал на саммите НАТО в Брюсселе, но только в формате миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» (Resolute Support Mission).

Выступая на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО и партнеров миссии в Афганистане Пашинян заявил, что НАТО всегда и последовательно заявлял, что не играет никакой роли в урегулировании этого конфликта.

«Армения, как любая демократическая страна, подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Любую попытку разрешить этот конфликт военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию, права человека и мир.

Недавние случаи нарушений режима прекращения огня и провокаций, подстрекаемых Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, ставят под сомнение приверженность Баку мирному процессу.

Мы вновь подтверждаем важность реализации достигнутых ранее договоренностей, в частности тех, которые были достигнуты на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, которые нацелены на создание благоприятных условий для установления мира и принятие мер по укреплению доверия», — заявил глава армянского правительства.

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