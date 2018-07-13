Вашингтон, 13 июля, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вряд ли займет «жесткую позицию» по отношению к Ирану до промежуточных выборов в США, заявили 13 июля в одном из подразделений Bank of America, сообщает британское агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние Ирана и США

Иран — третий по объему добычи среди стран ОПЕК — столкнулся с санкциями США на экспорт своей нефти.

«Администрация может начать искать простой способ одержать верх в области торговли для замирения как рынков, так и избирателей до ноября», — отметили эксперты финансового учреждения.

Напомним, на 13 июля цена нефти марки Brent составляет $73,91. Ранее в Bank of America отметили, что сведение экспорта нефти из Ирана к нулю приведет к росту цены нефти на $50 за баррель.