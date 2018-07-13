Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Автобус с мексиканскими болельщиками стал участником дорожной аварии в Санкт-Петербурге. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, разукрашенный «футбольный» автобус с надписью «Ingue su Matrushka» и российскими флагами попал в ДТП на набережной Обводного канала в ночь на 13 июля.

ИА REGNUM Мексиканский автобус в Петербурге

Его хозяева, мексиканские любители футбола Пабло и Даниэль, направлялись к центру города, чтобы посмотреть развод мостов, но далеко от своего отеля не уехали. На одном из перекрестков в них врезался мотоциклист, который, по словам мексиканцев, ехал на красный свет без прав и без страховки. Он и оказался единственным пострадавшим в аварии — повредил руку. Досталось и автобусу, которому теперь нужны запчасти.

На место происшествия вызвали полицию, но среди прибывших сотрудников ГИБДД не нашлось никого, кто бы говорил по-английски или по-испански. Поэтому мексиканцам пришлось искать переводчика. К настоящему моменту они уже дали показания и пытаются самостоятельно починить автобус, у которого сильно поврежден бампер и левое крыло, куда пришелся удар.

Автобус прибыл в Россию из Мексики, молодые люди путешествуют под мексиканскими номерами — они несколько месяцев добирались до страны-хозяйки мундиаля и по воде, и по земле, проехали пол-Европы и, по их словам, это первое происшествие, которое с ними приключилось.

Напомним, что 14 июля на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет матч за третье место на ЧМ-2018 между командами Англии и Бельгии. На нем ожидается более 20 тысяч иностранных болельщиков.