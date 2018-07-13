Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 14:09 — ИА Регнум. Бывший заместитель директора Государственного Эрмитажа по строительству Михаил Новиков и управляющий ЗАО «Балтстрой» Александр Коченов признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере и осуждены условно. Вердикт по этому громкому делу огласил 13 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитаж

Поскольку подсудимые полностью согласились с предъявленным обвинением, дело слушалось в особом порядке. В ходе его рассмотрения Эрмитаж отказался от заявленного иска к Новикову о возмещении ущерба на сумму 30 млн рублей, поскольку ущерб музею был возмещен.

Новиков и Коченов признаны виновными по части 4 статьи 159 УК РФ. Следствие и суд установили, что, будучи замдиректора Эрмитажа, Новиков, сговорившись с подельниками, похитил чужое имущество с использованием служебного положения.

Не позднее октября 2012 года Новиков выяснил, что к празднованию 250-летия музея решено выделить деньги на реставрацию и приспособление для современного использования Запасного дома Зимнего дворца — Лабораторно-хранительского и административного корпуса на Дворцовой набережной, 30.

К 11 декабря Эрмитаж, в лице Новикова, и ЗАО «Балтстрой», в лице Коченова, заключили госконтракт на сумму 1 млрд 184 млн 310 тыс. рублей. Затем Новиков предложил Коченову не выполнять часть работ, а излишек оплаты поделить между собой. Замдиректора Эрмитажа должен был скрыть факты невыполнения работ и подписать недостоверные акты о приемке, тем самым обеспечив перечисление на счет «Балтстроя» всех денег, установили следствие и суд.

Коченов предложил завысить объемы работ по усилению стен и сводов подвалов Запасного дома Зимнего дворца, так как этот вид реставрации специфичен и вероятность разоблачения здесь была низкой. В итоге, членам комиссии, которые составляли акты контрольного замера, Новиков и Коченов показали самые поврежденные участки стен.

С мая 2013 года по сентябрь 2014 года Коченов готовил справки с недостоверными сведениями об объемах выполненных работ на сумму в 30 млн 626 тыс. рублей. Новиков подписал акты приемки и справки о стоимости. Затем эти деньги обналичили со счета «Балтстроя». В октябре 2014 года Коченов передал Новикову 30 млн рублей в ресторане у Эрмитажа. Сам Коченов получил лишь 600 тыс. рублей.

Напомним, в марте прошлого года сотрудники ФСБ обыскали помещения строительных служб Государственного Эрмитажа. Михаил Новиков был задержан в Петербурге и отправлен в Москву, где его отправили под домашний арест. Руководство музея заявляло, что находится в контакте с правоохранительными органами и предоставляет всю информацию. Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркивал, что музей постоянно и плотно сотрудничает с Федеральной службой безопасности, которая проявляет пристальное внимание к строительным проектам.

Решением суда Новикову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года и штрафом в 500 тыс. рублей. Коченову — такое же наказание, но штраф меньше — 300 тыс. рублей.