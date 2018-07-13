Москва, 13 июля, 2018, 13:22 — ИА Регнум. Сокращение численности населения из-за уменьшения миграции, о котором предупредили сотрудники РАНХиГС и Института Гайдара в своём отчёте, уже началось, считает кандидат медицинских наук, руководитель отдела защиты прав пациентов АНО «Медицина и право» Константин Емешин.

Николай Касаткин. Переселенцы. 1881

Комментируя в интервью корреспонденту ИА REGNUM тему снижения миграционного прироста, он отметил, что острота этой проблемы сегодня связана со слабой рождаемостью у поколения рожденных в 90-е годы.

«А приток мигрантов явно сократился после того, как рубль обвалился. Да и у нас законодательство явно не приветствует приезд из других стран.

Поэтому и в указах российского президента и даже на праймериз «Единой России» по врио губернатора Виктора Томенко (Алтайский край) в бюллетене на первом месте стояли проблемы демографии.

В Госудме эта тема постоянно поднимается, к примеру, Владимир Жириновский постоянно декларирует, что надо облегчить принятие гражданства гражданам бывшего СССР. И Дума даже принимает соответствующие послабления, но потом реально на уровне подзаконных актов возникают препоны», — считает Константин Емешин.

Ранее ИА REGNUM сообщало об итогах июльского отчёта РАНХиГС и Института Гайдара, в котором отмечается, что миграционный прирост населения РФ продолжает снижаться, и этот факт грозит сокращением численности населения страны уже в 2018 году.