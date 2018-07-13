Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Исаакиевский собор Санкт-Петербурга вызывает наибольший интерес у болельщиков чемпионата мира по футболу при посещении ими Северной столицы. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 июля в картографическом сервисе MAPS.ME.

Дарья Драй ИА REGNUM Исаакиевский собор

Специалисты сервиса проанализировали статистику и выявили, какие места и достопримечательности больше всего привлекают зарубежных болельщиков в Санкт-Петербурге.

Вслед за Исаакием в «фанатском» рейтинге следуют храм Спас на Крови на набережной канала Грибоедова, стадион «Санкт-Петербург», где проходят матчи, Казанский кафедральный собор и Эрмитаж.

Фестиваль болельщиков в фан-зоне на Конюшенной площади занял лишь шестое место. Также в десятке самых притягательных мест — легендарный крейсер «Аврора», торгово-развлекательный центр «Галерея» на Лиговском проспекте у Московского вокзала и Михайловский замок, в котором был убит император Павел I.

Ранее сервис MAPS. ME во взаимодействии с Ростуризмом и порталом Russi. Travel запустил пешеходные маршруты по городам, принимающим чемпионат мира по футболу на семи языках/