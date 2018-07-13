Москва, 13 июля, 2018, 13:02 — ИА Регнум. Причины нападок на известного в Польше спортивного комментатора Дариуша Шпаковского могут быть политическими, считает шеф-редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Микрофон комментатора

Ранее польские журналисты атаковали Шпаковского за то, что он «слишком радовался» голам, забитым игроками российской сборной на ЧМ-2018 по футболу, да еще и процитировал фрагмент российского гимна. После нескольких дней ожесточенных споров руководство телеканала встало на сторону комментатора, заявив, что он одинаково радовался всем голам и был беспристрастен.

Прежде всего, следует сказать, что Дариуш Шпаковский — очень известный спортивный комментатор в Польше. Его даже можно было бы сравнить с нашим прославленным Николаем Озеровым. И эта история из разряда «и смех и грех».

Надо сказать, что польская сборная проявила себя на чемпионате не очень хорошо, хотя у поляков были очень большие надежды и ожидания. К сожалению, команда Навалки не смогла выйти из группы и в то же время российская сборная, вопреки пессимизму, очень высоко продвинулась и фактически вошла в восьмерку лучших команд мира.

Вместе с тем я не думаю, что горечь от поражения или связанные со спортом эмоции были руководящими для лиц из радикальной части правого лагеря — именно они обрушились на Шпаковского. Скорее всего, дело в политике.

Не секрет, что сейчас в правящей партии «Право и справедливость» (PiS) существует несколько центров силы, которые на фоне недавней болезни лидера партии Ярослава Качиньского стали чуть ли не открыто бороться за власть. Видимо, таким странным выражением своего патриотизма определенная радикальная часть хочет заработать некие политические очки. В первую очередь, конечно, в своей партии.

Получится ли у них это? Я не думаю, честно говоря. Все же поляки народ разумный и в отдельных местах даже самокритичный, что сейчас и продемонстрировала реакция польского общества на этот инцидент.

Посмотрим, как будут дальше развиваться события. Пока, по всем прикидкам, руководство главного польского телеканала TVP вроде бы не готово предпринимать каких-то дисциплинарных мер в отношении известного польского телекомментатора.