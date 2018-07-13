Вашингтон, 13 июля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Американский президент Дональд Трамп назвал Бориса Джонсона «отличным» кандидатом на пост главы кабинета министров Великобритании. «Я сильно уважаю Бориса. Я ему, конечно, тоже нравлюсь, он говорит хорошие вещи про меня», — заявил американский президент.

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Поддержку кандидатуры Джонсона на пост премьер-министра Британии прокомментировал шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик:

«Надо признать, что Трамп гениально троллит своих оппонентов. Сначала он сожалеет, что Мэй не прислушалась к его советам и не пошла на жесткий сценарий Брексита, затем он тут же дает подачу ушедшему в отставку главе МИД Британии Борису Джонсону по поводу того, что поддерживает его кандидатуру на должность следующего премьер-министра Британии.

Может ли быть что-то более оскорбительным для официального Лондона? Наверное, да, только кто это сможет озвучить? В любом случае, накануне визита в Лондон так играть с главой британского правительства и всей политической элитой Британии, пока за исключением королевы, не каждый сможет.

Слова Трампа в адрес Бориса Джонсона, которые, кстати, подтверждают тот сценарий, о котором я говорил пару дней назад в материале «Отставка Бориса Джонсона означает скорую отставку Терезы Мэй», лишний раз дают понять, что у Трампа и у Путина есть один общий враг — глобальный «черный миропроект». Данные слова Трампа позволяют говорить о том, что многие из идей ИА REGNUM идут не то что в контексте мировой повестки дня, но и опережают ее благодаря системной аналитической работе авторов по ключевым направлениям мировой политики».

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Напомним, Борис Джонсон покинул пост главы внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства 9 июля. Основанием для его отставки стали разногласия с главой правительства страны Терезой Мэй по поводу процесса выхода Британии из состава Европейского союза.