Москва, 13 июля, 2018, 13:19 — ИА Регнум. В РФ наблюдается коллапс социальной поддержки семьи, считает социолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 13 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя выводы экспертов РАНХиГС, опасающихся, что в РФ скоро вновь начнёт сокращаться население.

Карл Йозеф Бегас. Семья. 1821

«Правильный подход к повышению рождаемости в стране — это когда государство говорит женщинам: «Рожайте хоть пятерых, государство обо всём позаботится», — считает Кагарлицкий. — Однако если вы даете женщинам материнский капитал, но при этом в стране растёт безработица и цены, то никакой материнский капитал не сработает. Кроме того, играет свою роль вся эта история с насаждением идеологии патриархальной семьи».

Такой подход, по словам Кагарлицкого, только дестимулирует рождаемость.

«Идеологи патриархальной семьи думают, что они поддерживают семью, когда отнимают детские сады и заставляют женщин сидеть возле детей, как пришитых, — пояснил глава ИГСО. — Как вы думаете, современную женщину такая перспектива будет стимулировать рожать детей? Иными словами, в РФ на фоне риторики о семье как священном и традиционном институте наблюдается полный коллапс социальной поддержки семьи как элемента экономики».

Кроме того, Кагарлицкий отметил, что в настоящее время правительство уже исчерпало все результаты локальных программ по повышению рождаемости, и сейчас экономические факторы начинают «мучительно давить» на общество, перебивая все позитивные достижения предыдущих лет.

Напомним, что наиболее тяжелая демографическая ситуация в РФ имела место в 1990-х годах, когда смертность в 1,5 раза превысила рождаемость. По данным Росстата, к концу 1990-х годов темпы естественной убыли населения превысили 900 тыс. человек. Особенно высокой оказалась смертность среди мужчин, средняя продолжительность жизни которых достигла 61,4 года.

В 2008 году естественную убыль населения России скомпенсировал миграционный прирост, в результате которого падение численности населения практически прекратилось.