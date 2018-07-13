Москва, 13 июля, 2018, 12:31 — ИА Регнум. Главному фигуранту резонансного уголовного дела о хищениях бюджетных средств «Седьмой студией» Кириллу Серебренникову могут продлить срок домашнего ареста. Именно на этом настаивает следствие. Соответствующее ходатайство из Следственного комитета России подано в Басманный районный суд Москвы.

Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

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Уточняется, что следователь просит продлить домашний арест Серебренникову до 22 августа 2018 года. Решение суд примет в ходе заседания, назначенного на утро 18 июля.

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Как сообщало ИА REGNUM, российского режиссёра и руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова обвиняют в многомиллионном хищении денежных средств, выделенных Минкультом РФ на проект «Платформа», который должен был популяризировать современное искусство. Речь идёт о 133 млн рублей. Также фигурантами по уголовному делу проходят бывшие руководители «Седьмой студии» — генеральный продюсер Алексей Малобродский и генеральный директор Юрий Итин. В качестве обвиняемых также проходят бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева и продюсер Екатерина Воронова. Они пошли на сотрудничество со следствием.

Мосгорсуд продлил домашний арест Серебренникову до 19 июля 2018 года и отменил сроки ограничения на ознакомление с материалами уголовного дела. Согласно постановлению суда, материалы дела должны быть переданы в Басманный суд Москвы для рассмотрения в «ином составе».