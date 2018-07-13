Москва, 13 июля, 2018, 12:13 — ИА Регнум. Несмотря на параллельную работу МВД и Госдумы над упрощением легализации граждан Украины на территории России, в этом вопросе остаются разночтения. Так, по словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина («Единая Россия»), все попытки, которые в этом направлении делали в МВД, свелись лишь к техническим поправкам. В итоге большое количество соотечественников, которые пытаются легализоваться в России, получают отказ.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Паспорт гражданина РФ

Константин Затулин сам подготовил поправки в законопроект об упрощении получения российского гражданства. В частности, депутат предлагает отменить для граждан Украины разрешение на временное проживание и сократить срок нахождения на территории России с видом на жительство до трех лет вместо пяти. Кроме того, разработанные поправки подразумевают отмену правила «90 на 180» для продления пребывания в России, а также сдачу экзамена на знание русского языка и подтверждение источника доходов.

Комментируя «Независимой газете» предложенные им изменения в миграционное законодательство, Затулин напомнил, что за четыре года гражданство сумели оформить только 300 тысяч граждан Украины, притом, что за это время в Россию их прибыло 2,5 млн человек.

Депутат подчеркивает, что все эти люди, по сути, — беженцы, которые спасаются от войны, репрессий, принудительной мобилизации и бандеровщины. В связи с этим, отмечает он, опасаться потока нежелательных элементов после упрощения легализации не стоит: «Я не верю, что тот же бандеровец решит перебраться в Россию, чтобы подпасть под юрисдикцию наших правоохранительных органов, — говорит Затулин. Наше государство и наша экономика испытывают нужду в рабочих руках, а люди, о которых я беспокоюсь, уже находятся в России, при этом фактически на полулегальном положении — надо вывести их из тени».