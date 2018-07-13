Дзержинск, Нижегородская область, 13 июля, 2018, 12:08 — ИА Регнум. На место депутата думы Дзержинска, которое освободилось после перехода Владислава Сивого в Заксобрание Нижегородской области на место сдавшего мандат досрочно Никиты Сорокина, претендует пока один кандидат. Его выдвинуло нижегородское отделение КПРФ. В Центризбирком региона документы поступили от бывшего депутата Заксобрания, пенсионера Сергея Лескова. В единый день выборов 9 сентября 2018 года в регионе пройдут 62 избирательные кампании разного уровня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мандат городского депутата освободился после того как решением высшего политсовета ЛДПР полномочия Никиты Сорокина — сына бывшего главы Нижнего Новгорода, бывшего замспикера нижегородского парламента, а сегодня фигуранта уголовного дела Олега Сорокина, были переданы Владиславу Сивому. Дзержинский депутат был первым в партийном списке на выборах в Заксобрание в 2016 году, но в него не попал, оставшись депутатом гордумы Дзержинска, где был заместителем главы комитета по строительству, архитектуре и землепользованию и членом комитета по городскому хозяйству, экологии и рациональному использованию природных ресурсов.

На мандат Сивого претендует кандидат от нижегородского отделения КПРФ Сергей Лесков — бывший областной депутат, экс-депутат думы Дзержинска, в которую избирался в 1996 году, а на сегодня пенсионер. Он родился в 1956 году в Донецкой области Украинской ССР (г. Артёмовск), в 1977 году закончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище, а в 1986 году Академию бронетанковых войск.

Напомним, в единый день выборов 9 сентября 2018 года в Нижегородской области пройдут 62 избирательные кампании, среди которых главные — это выборы губернатора Нижегородской области, выборы депутата Госдумы РФ, а также довыборы в Заксобрание, где вакантным остался мандат Олега Сорокина, также досрочно сложившего полномочия.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Дзержинске на выборах президента РФ 18 марта 2018 года был побит городской рекорд по явке. Она была самой высокой за весь постсоветский период, и составила 62%.

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