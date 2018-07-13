Санкт-Петербург, 13 июля, 2018, 11:02 — ИА Регнум. Увеличение объема свободных средств у граждан России объясняется их неуверенностью в будущем и желанием сформировать «подушку безопасности», и, как следствие, перейти от западной модели потребления к китайской модели сбережения, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 13 июля, начальник аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя данные исследования «Ромир».

(сс) Michael Longmire Так надежней!

Ранее СМИ со ссылкой на исследовательский центр сообщили, что объем свободных (полученных и не потраченных) денег у россиян у июне вырос на 23,2% в сравнении с маем — в среднем до 29,7 тыс. рублей. Эксперты «Ромир» связали этот рост с экономией на отпускных расходах.

«Отчасти соглашусь с экспертами: многие граждане страны действительно экономят на отпуске. Однако это лишь частное проявление более широкой тенденции.

Уже несколько лет реальные доходы граждан снижаются. Люди откладывают крупные приобретения. Это называется эффектом отложенного потребления. Деньги у людей есть, но они хотят иметь подушку безопасности на случай неблагоприятного развития событий.

Аналогичные процессы наблюдаются и в бизнесе. Развивать бизнес на заемные средства стало сложнее, и предприниматели чаще откладывают средства на депозиты или выводят их из страны.

Можно говорить о том, что граждане сменили западную модель потребления на китайскую модель сбережения. Анонсированная пенсионная реформа стала еще одним поводом принять такое решение».