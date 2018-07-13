Орел, 13 июля, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Четыре кандидата из девяти выдвинутых для участия в выборах губернатора Орловской области прошли процедуру регистрации, еще четверым облизбирком отказал в регистрации. Об этом по итогам заседания избирательной комиссии 12 июля ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

В частности, были приняты решения о регистрации в качестве кандидатов на должность губернатора Орловской области Елены Крачнаковой («Патриоты России»), Руслана Перелыгина («Справделивая Россия»), Евгения Алёхина («Родина») и Андрей Куцын (ЛДПР). Также избирком принял документы он Андрея Клычкова (КПРФ), но о решении о регистрации пока неизвестно.

Отказано в регистрации Василию Воробьёву («ЧЕСТНО/Человек. Справедливость. Ответственность/»), Алексею Гусеву («Партия Роста»), Виталию Рыбакову («Российский общенациональный союз») и Ивану Устинову («Партия пенсионеров»).

Как сообщало ИА REGNUM, досрочные выборы губернатора Орловской области назначены на 9 сентября. В последний раз жители региона выбирали главу в сентябре 2014 года: для участия в них также были выдвинуты девять кандидатов, регистрацию прошли лишь пять. Победил Вадим Потомский (КПРФ), набравший почти 90% голосов при явке в 62,59%. В октябре 2017 года Потомский был отправлен в отставку решением президента РФ.