Москва, 13 июля, 2018, 10:12 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин включил в Совет по межнациональным отношениям при президенте вице-премьера Виталия Мутко, министра науки и высшего образования Михаила Котюкова и главу «Ассамблеи народов России» Светлану Смирнову.

Алексея Гусева/АиФ Максим Шевченко

Тем же указом, размещенным на официальном портале правовой информации, из совета исключены журналист Максим Шевченко и вице-премьер Александр Хлопонин.

Как объяснил Максим Шевченко порталу «Шторм», в его случае речь идет о принципиальном несогласии с законопроектом о добровольном изучении в школах национальных языков. «Я был единственным членом совета, кто открыто выступил против «закона о языках», — приводит издание слова журналиста. — Да, можно было пойти договориться с чиновниками — просить их оставить меня в совете, но это означало бы, что нужно отказаться от закона, с которым я решительно не согласен».

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Между тем более скандальными заявлениями в рамках темы «межнациональных отношений» Шевченко выступил в ходе недавней поездки в Азербайджан, где он в ряду экспертов принял участие в неоднозначно принятой в экспертных кругах конференции «Азербайджан — единственный союзник России на Кавказе».

Исключение журналиста из Совета по межнациональным отношениям связано с его принципиальной позицией. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал сам журналист. После выхода из Совета по правам человека стало ясно, что мелкая месть — это сущность некоторых людей, добавил Шевченко.