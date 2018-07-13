Ереван, 13 июля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Любую попытку разрешить Карабахский конфликт военным путем нужно рассматривать как посягательство на демократию, права человека и мир, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече глав государств и правительств стран-членов НАТО и партнеров миссии в Афганистане «Решительная поддержка» в Брюсселе.

Администрация премьер-министра Армении На саммите НАТО

Армения, как любая демократическая страна, подтверждает свою приверженность исключительно мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ», — заявил Пашинян, отметив, что вынужден обратиться к карабахской проблематике, хотя он «несовместим с форматом данной дискуссии».

По его словам, недавние случаи нарушений режима прекращения огня и «провокаций, подстрекаемых Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом», ставят под сомнение приверженность Баку мирному процессу. Пашинян подтвердил важность реализации достигнутых ранее договоренностей, в частности тех, которые были достигнуты на саммитах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве, которые нацелены на создание благоприятных условий для установления мира и принятие мер по укреплению доверия.

Говоря о собственно саммите, Пашинян подчеркнул, что саммит вновь подтверждает важность вопросов международной безопасности и необходимость сохранения коллективного подхода к этому вопросу. По его словам, всех собравшихся объединяет крепкая вера и готовность принести мир, безопасность и стабильность «дружественному народу Афганистана».

Будучи приверженцем общественной безопасности, Армения продолжит содействовать международным усилиям в области мира и безопасности. Для мирного процесса необходим конструктивный подход и обсуждение позиций всех сторон. Следовательно, мы должны объединить усилия международного сообщества для достижения исключительно мирного урегулирования, которое имеет огромное значение для европейской безопасности в целом», — отметил он.

Администрация премьер-министра Армении На саммите НАТО

Премьер-министр Армении напомнил, что с 2010 года Армения способствовала проведению миротворческих операции НАТО в Афганистане, сначала в рамках Международных сил содействия безопасности (ISAF), а затем миссии «Решительная поддержка». Ереван, по словам Пашиняна, высоко ценит эффективное сотрудничество между Арменией и Германией, которое, на его взгляд, является «одним из лучших и блестящих» примеров партнерства между странами-членами НАТО и странами-партнерами.

Он также заявил, что Ереван готов продолжить участие в миссии с военным контингентом до 130 солдат, а также принять участие в Миссии НАТО по стабильному партнерству, когда она придет на замену Миссии по устойчивой поддержке. «Армения продолжит поддерживать всеобъемлющий мирный процесс под руководством Афганистана и с участием Афганистана. Я хочу еще раз повторить, что мы будем и впредь поддерживать международные усилия, направленные на установление всеобъемлющего мира, процветания и стабильности в дружественном Афганистане», — заключил он.

Пашинян в рамках саммита провел ряд неформальных, рабочих встреч с руководителями разных стран. В частности, премьер-министр встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем, канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Джузеппе Конте, премьер-министром Канады Джастином Трюдо, президентом Литвы Далей Грибаускайте, премьер-министром Греции Алексисом Ципрасом, президентом Украины Петром Порошенко, премьер-министром Испании Педро Санчесом, премьер-министром Македонии Зораном Заевым, президентом Словакии Андреем Киской и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. С ними он обсудил перспективы развития двусторонних и многосторонних отношений, а также представляющие взаимный интерес различные вопросы. Президенты Франции и Украины, а также премьер-министр Греции пригласили премьер-министра Армении в свои страны.