Нижний Новгород, 13 июля, 2018, 04:52 — ИА Регнум. Территориальное управление Росимущества в Нижегородской области выставило на торги два здания цехов старейшего предприятия Нижнего Новгорода, признанного банкротом в декабре 2016 года ОАО «РУМО». 8 августа 2018 года планируется найти покупателя на чугунно-литейный цех №12 и механический цех №9, передаёт ИА REGNUM.

Напомним, в июле 2016 года по иску самого предприятия в отношении него была введена процедура наблюдения, которая позднее была продлена, а требования кредиторов на сегодня приблизились к 3 млрд рублей. Со 2 марта 2018 года временным управляющим компании утвержден Денис Елисеев. На конец декабря 2016 года в ОАО основные доли в уставном капитале принадлежали Ирине Чадаевой — 25,966% и Виктору Егорову — 19,04%.

8 августа 2018 года нижегородское управление Росимущества планирует реализовать два объекта на улице Адмирала Нахимова, 13 в Нижнем Новгороде, принадлежащие данному предприятию. Речь идёт о пятиэтажном чугунно-литейном цехе №12 общей площадью 19 901 кв. м. Его цена — 91 550 000 рублей. Второй лот — двухэтажное здание механического цеха №9 общей площадью 4 310,9 кв. м, его начальная цена — 19 830 000 рублей.

ОАО «РУМО» является преемником предприятия, созданного в 1874 году в Риге и известного как АО «Фельзер и К°». В 1915 году предприятие эвакуировали в Нижний Новгород, а спустя год на нём выпустили первую продукцию. В 1922 году завод в очередной раз сменил название, став заводом «Двигатель революции», в 1927 году он выпустил первый отечественный стационарный бескомпрессорный дизель. В годы войны предприятие занималось выпуском оборонной продукции, а в настоящее время является крупнейшим в России производителем двигателей, насосов, холодильного оборудования, котлоагрегатов и другой продукции. По данным с официального сайта компании, в 2018 году площадь предприятия составляет 48 га, на которых расположены 14 цехов, 35 объектов недвижимости, а также у ОАО есть парк уникальных станков, состоящий из более 250 единиц.