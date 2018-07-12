Лондон, 12 июля, 2018, 23:16 — ИА Регнум. Руководство одной из ведущих школ для девочек Великобритании запретило учителям оставлять «негативные комментарии» на экзаменационных работах учениц в конце года, сообщает британское издание The Telegraph.

Альберт Анкер. Сельская школа

Старшая школа Putney High School, расположенная на юго-востоке британской столицы, уже прекратила практику выставления оценок работ учениц в возрасте от 11 до 16 лет. Это было сделано с тем, чтобы девочки излишне не «зацикливались» на своих оценках.

Теперь же школа, обучение в которой стоит 19 тыс. фунтов стерлингов, пошла еще дальше, запретив замечания учителей в пользу символов, благодаря чему девочки могут самостоятельно оценить, в чем они допустили ошибку. Отныне учителя не могут делать иные комментарии, кроме как «краткого замечания с истинной похвалой».

По словам главы отделения английского языка школы, это было предпринято с тем, чтобы «подтолкнуть студентов к установлению собственных ошибок без комментариев». Таким образом, отметил он в статье для журнала Times Education Supplement, ученики возьмут на себя ответственность за собственное обучение.

«В работах, подводящих итог [девятого] учебного года, выставлялась лишь суммативная оценка, так мы положили конец практики написания всеми учителями замечаний, кроме тех случаев, когда речь идет о краткой искренней похвале», — отметил он.

«Определения, которыми снабжаются символы, объясняют, на первый взгляд, мистические пометки, сделанные на полях, — подчеркнул он, указывая на то, что определенными символами отмечались структурные проблема, неясное изложение или недостаточная логичность. — Конкретный же характер ошибки тем не менее предстоит определить самим учащимся».

В 2017 году отметки были отменены и в другом учебном заведении, старшей школе Bedminster Down School, расположенной в Бристоле. По словам ее главы Гари Шлик, отметки, замечания и другая критика работ учеников могут оказать негативное влияние на учащихся, отбивая у них желание добиваться улучшений.