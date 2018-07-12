Вашингтон, 12 июля, 2018, 23:03 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп выразил желание изменить дизайн следующей версии борта номер один и окрасить самолёт в другие цвета. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

VC-25. Борт номер один США

По информации издания, нынешнему главе Белого дома не нравится сохраняющаяся уже более полувека бело-сине-голубая окраска президентского борта, которую он считает «цветом Жаклин Кеннеди».

Отмечается, что Трамп хотел бы перекрасить самолёт в «более американские» цвета, каковыми он видит белый, синий и красный.

Источники агентства отмечают, что инициатива главы государства не вызывает поддержки у высших офицеров ВВС США, поскольку нынешние цвета самолёта «известны по всему миру».