София, 12 июля, 2018, 21:59 — ИА Регнум. Министры финансов стран еврозоны (Еврогруппа) и представители Европейского центрального банка по итогам переговоров с болгарской стороной 12 июля поддержали намерение Софии присоединиться к так называемому «залу ожидания» еврозоны.

martaposemuckel

В распространённом по итогам встречи заявлении Совета ЕС приветствуется намерение властей Болгарии создать необходимые элементы для успешного присоединения к приёмному механизму валютных курсов (ERM II). Еврогруппа также приняла во внимание взятые на себя Болгарией обязательства по укреплению банковского сектора и принятию мер по борьбе с отмыванием денег.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на пресс-конференции заявил, что Болгария в течение года может присоединиться как к ERM II, так и к банковскому союзу еврозоны, что «послужит трамплином» для последующего введения евро в стране.

Напомним, евро на сегодняшний день является иностранной валютой на территории Болгарии, которая состоит в Евросоюзе с 2007 года. Правительство страны с начала 2015 года ведёт консультации с правительствами 19 стран еврозоны о введении евро взамен национальной валюты — лева. В мае 2017 года премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, в третий раз вступивший в должность, назвал вступление в еврозону одним из приоритетов своего нового кабинета.

Отметим, что согласно недавнему исследованию «Евробарометра», только 39% болгар выступает за валютный союз и единую европейскую валюту, тогда как 50% — против.