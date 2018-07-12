Екатеринбург, 12 июля, 2018, 21:54 — ИА Регнум. В Свердловской области остановился рост цен на моторное топливо. Об этом сообщили в областном управлении ФАС.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна

Бензин АИ-92 уже третью неделю стоит 40,29 рублей за литр. АИ-95 можно купить по 43,11, а дизельное топливо — по 43,98.

Напомним, резкий рост цен на бензин был в мае. Проблема коснулась всей страны, а 7 июня была поднята на прямой линии с Владимиром Путиным.