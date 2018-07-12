Москва, 12 июля, 2018, 21:45 — ИА Регнум. 17 июля начнет работу один из крупнейших международных конгрессов, посвященных развитию глобальных мегаполисов, — Moscow Urban Forum 2018 «Мегаполис будущего. Новое пространство для жизни».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва готовится к новому дню

Ведущие мировые и российские урбанисты, экономисты, архитекторы, девелоперы, руководители строительных и финансовых компаний, а также главы администраций агломераций обсудят результаты масштабных городских трансформаций последних лет, степень адаптации городской среды к инфраструктурным изменениям и попытаются выработать оптимальные схемы «конструирования» старых и новых площадей, исходя из исторических, экономических, экологических и социальных реалий.

По сообщению организатора — АНО «Московский урбанистический форум», в рамках деловой программы будут проведены прямые телемосты из разных точек Москвы и мира, пройдут публичные интервью, авторские презентации, выступления звездных спикеров и экспертные беседы. На выставке будут представлены проекты развития Москвы, а также крупнейшие городские и девелоперские проекты в России и в других странах.