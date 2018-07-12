Цюрих, Швейцария, 12 июля, 2018, 20:14 — ИА Регнум. Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) сообщила, что на чемпионате мира по футболу 2018 года, который проходит в России, пока не было выявлено ни одного случая нарушения антидопинговых правил. Об этом сегодня, 12 июля, сообщает пресс-служба ФИФА.

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По данным федерации, с января 2018 года было проведено 2037 тестов, что позволило собрать 3985 допинг-проб.

Только у одного футболиста тест на допинг дал положительный результат, однако у этого футболиста есть терапевтическое исключение, разрешающее применение данного препарата.

Напомним, германский таблоид Bild обвинил сборную России, которая смогла на этом чемпионате дойти до четвертьфинала, в использовании нашатырного спирта. При этом нашатырный спирт не является допингом и используется очень многими футболистами во всем мире.