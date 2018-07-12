Екатеринбург, 12 июля, 2018, 20:10 — ИА Регнум. Патриарх Кирилл вечером 13 июля приедет в Свердловскую область. В Екатеринбурге он проведёт заседание Священного синода, которое состоится с 14 по 17 июля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Также он примет участие в богослужениях в рамках так называемых «царских дней». В его планах значится и встреча с паломниками, часть которых уже прибыла в столицу Свердловской области.

Напомним, визит Кирилла на Урал анонсировался ещё год назад. Последний раз предстоятель РПЦ был на Среднем Урале в 2010 году.