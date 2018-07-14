Москва, 15 июля, 2018, 01:09 — ИА Регнум. За оставшиеся дни до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Накануне саммита НАТО президент США высказался о недопустимости идущих в Россию из Европы трубопроводных долларов ИА REGNUM и вскоре, прибыв в Европу, выступил с хлестким обвинением в адрес Германии. Что сказал Трамп и что он действительно хотел донести до своих европейских коллег, обсуждает редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Дональд Трамп посетил саммит НАТО в Брюсселе. 2018

Прямым текстом Трамп обвинил Германию в том, что вместо того, чтобы тратить миллиарды евро на американский газ и вооружения, она тратит миллиарды евро на покупку газа в России. Масштабное соглашение Германии с Россией по нефти и газу Трамп считает «очень печальным», а саму Германию — заложником России:

«Потому что Германия получает так много энергии от России. Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но они платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится».

Так что же, Трамп сделал резкий выпад в сторону европейцев, или сказал что-то еще? Иносказательно он дал европейским лидерам понять, что понимает, как хорошо они устроились: Штаты тратят свой бюджет на вооружения и на защиту Европы от России, а Европа ведет с Россией бизнес, еще и втягивая Путина и Трампа в борьбу, — так что не стоит обижаться на Штаты, если они с Путиным тоже хорошо договорятся, как это делает Европа, и будут делать с ним собственный большой бизнес.

Почему и как отношения России и США должны быть залогом мирного существования человеческой цивилизации, читайте в статье: США выйдут из НАТО? В чем состоит троллинг НАТО Трампом

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