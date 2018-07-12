Брюссель, 12 июля, 2018, 17:39 — ИА Регнум. То, что произошло в Армении, было уникально и очень по-европейски. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 июля.

primeminister.am Никол Пашинян (слева) и Дональд Туск на встрече в Брюсселе

«Я всегда был другом Армении. То, что произошло в Армении, было уникально, и, скажу вам, очень по-европейски. Ваш пример был очень многообещающим, и вы можете рассчитывать на поддержку Европейского союза на пути реализации реформ», — цитирует Туска пресс-служба правительства Армении.

Он также подчеркнул важность расширения объемов сотрудничества Армения — ЕС и поприветствовал состоявшееся в Армении национальное единство.

Пашинян в свою очередь отметил, что целью нового правительства Армении является укрепление победы демократии, обеспечение верховенства закона в стране, независимость судебной власти. Глава правительства Армении подчеркнул, что страна придает важное значение поддержке ЕС на этом пути и готова к тесному сотрудничеству с ним.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по различным вопросам дальнейшего развития отношений Армения-ЕС. Коснувшись проблемы Нагорного Карабаха, премьер-министр отметил, что Армения привержена переговорному процессу под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и подчеркнул, что любая попытка разрешить конфликт военным путем будет посягательством на региональную безопасность, демократию и права человека.

«Армения, как и любая другая демократическая страна, стремится к миру и делает все для обеспечения региональной безопасности и стабильности», — сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 11−13 июля с рабочим визитом находится в Бельгии. Это его первый европейский визит после избрания на должность в начале мая 2018 года.

В рамках визита премьер-министр Пашинян встретился с руководителями структур ЕС, а также провел двусторонние контакты с главами ряда государств и правительств, в частности с президентом Франции.

В ходе визита в Брюссель премьер-министр Пашинян принял участие во встрече миссии в Афганистане «Решительная поддержка» в формате глав государств и правительств стран-членов НАТО и не являющихся членами альянса, которая прошла в рамках саммита Североатлантического альянса. Также состоится встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В ходе визита премьер-министр также встретится с представителями армянской общины Бельгии.