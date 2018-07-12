Москва, 12 июля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Текст законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) будет опубликован для публичного обсуждения в августе. Об этом журналистам ИА REGNUM 12 июля заявил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

(сс) nosheep Свинья-копилка

«По ИПК — мы через месяц разместим законопроект на общественное обсуждение. Сейчас мы должны его доработать», — отметил Моисеев.

Речь идет об идее правительства ввести новую систему пенсионных накоплений. Так, чиновники предлагают изменить систему таким образом, чтобы отчисления на накопительную часть пенсии проводили не работодатели автоматически, а чтобы это делал сам гражданин. Таким образом, отчисления могут составлять не 6%, как сегодня, а больше или меньше (вплоть до нуля) — в зависимости от желания гражданина.

О возможности введения нового механизма Минфин и Центробанк говорили еще в 2016 году, однако текст законопроекта пока находится в работе.