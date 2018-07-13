Варшава, 13 июля, 2018, 04:01 — ИА Регнум. Лед в отношениях между Польшей и Россией нужно растопить, считает отец премьер-министра Польши, известный политик Корнель Моравецкий. С чего можно было бы начать, обсуждает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Влиятельная варшавская газета Rzeczpospolita обратила внимание на слова Корнеля Моравецкого о его беспокойстве по поводу того, как польские власти, СМИ и элиты настраивают поляков против россиян, и российское правительство отвечает тем же. По мнению Моравецкого, улучшение отношений между двумя странами — в интересах как их самих, так и Европы и даже всего мира. Он указал также, что не знает, как это сделать, но в этой связи определенно имеет значение каждый жест. Как, например, сделанный его сыном премьер-министром, который не направил Владимиру Путину поздравление с победой на выборах и в своей первой речи на данном посту не сказал о сотрудничестве с Россией.

Вместе с тем «русский вопрос» в Польше для политиков и СМИ так же горяч, как и в США для Дональда Трампа, и даже осторожное движение правящей партии «Право и Справедливость» в российской направлении привело бы к шумной реакции со стороны оппозиции. Да и в самой партии есть разные группы — такие, у которых бизнес на Украине, и которые требуют стоять против Москвы насмерть, и такие, которые продолжают жить в парадигме противостояния и холодной войны. И тем не менее диалог возможен.

Чтобы к нему приступить, нужно начать разговаривать, не случайно среди польских политологов есть мнение, что личные переговоры Путина и Ярослава Качиньского могли бы многое решить. В подготовке таких переговоров должна сделать свое дело партийная и парламентская дипломатия. Ведь смогли же сейчас приехать в Москву американские конгрессмены-республиканцы.

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